ET SI ON JOUAIT ? 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 6 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Envie de tester et de découvrir des jeux de société ?

Venez jouer avec nous… Chaque mois, une nouvelle thématique !.

2023-09-06 15:00:00 fin : 2023-09-06 17:00:00. .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Want to try out and discover board games?

Come and play with us? A new theme every month!

¿Quieres probar y descubrir nuevos juegos de mesa?

Ven a jugar con nosotros? ¡Un tema nuevo cada mes!

Haben Sie Lust, Gesellschaftsspiele zu testen und zu entdecken?

Kommen Sie und spielen Sie mit uns Jeden Monat ein neues Thema!

