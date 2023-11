ATELIER INFORMATIQUE POUR GRANDS DÉBUTANTS 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 5 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Cours informatique pour adultes débutants. Naviguer sur internet, ouvrir une boîte mail, découvrir l’ordinateur, apprendre à se servir de la souris et du clavier.

Tous les mardis d’octobre à juin hors vacances scolaires..

2023-09-05 14:00:00 fin : 2023-09-05 15:00:00. .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Computer courses for adult beginners. Surf the Internet, open a mailbox, discover the computer, learn to use the mouse and keyboard.

Every Tuesday from October to June, except during school vacations.

Cursos de informática para adultos principiantes. Navegar por Internet, abrir un buzón, conocer el ordenador, aprender a utilizar el ratón y el teclado.

Todos los martes de octubre a junio, excepto durante las vacaciones escolares.

Computerkurse für erwachsene Anfänger. Im Internet surfen, eine Mailbox öffnen, den Computer kennenlernen, lernen, wie man die Maus und die Tastatur benutzt.

Jeden Dienstag von Oktober bis Juni außerhalb der Schulferien.

Mise à jour le 2023-08-08 par PIERRESVIVES