L’HISTOIRE EN JEUX 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 26 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Venez découvrir une sélection de jeux de société et partager un moment convivial !.

2023-08-26 14:00:00 fin : 2023-08-26 17:00:00. .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Come and discover a selection of board games and share a convivial moment!

Venga a descubrir una selección de juegos de mesa y comparta un momento de convivencia

Entdecken Sie eine Auswahl an Gesellschaftsspielen und teilen Sie einen geselligen Moment!

Mise à jour le 2023-08-17 par PIERRESVIVES