Exposition – Sculptures cinétiques 905A chemin de Piscigne Die, 31 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Exposition de sculptures cinétiques et grands mobiles à Die ! Plus de 60 œuvres sont installées en extérieur. Pour se rendre à l’expo : prendre la direction du col de Rousset puis suivre le fléchage..

2023-07-31 fin : 2023-08-13 . .

905A chemin de Piscigne

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of kinetic sculptures and large mobiles in Die! Over 60 works are installed outdoors. To get to the exhibition: head for Col de Rousset, then follow the signs.

¡Una exposición de esculturas cinéticas y grandes móviles en Die! Más de 60 obras expuestas en el exterior. Para llegar a la exposición: diríjase al Col de Rousset y siga las indicaciones.

Ausstellung kinetischer Skulpturen und großer Mobiles in Die! Mehr als 60 Werke werden im Freien aufgestellt. Um zur Ausstellung zu gelangen: Fahren Sie in Richtung Col de Rousset und folgen Sie dann der Beschilderung.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois