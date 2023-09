Ateliers de cuisine 9011 Avenue de Gournier Montélimar, 4 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Devenez le chef que vous rêvez d’être et réalisez des gourmandises à base de Nougat de Montélimar à l’occasion d’ateliers culinaires chez Chabert et Guillot avec le pâtissier Dulac..

2023-10-04 14:30:00 fin : 2023-10-04 11:45:00. EUR.

9011 Avenue de Gournier Nougats Chabert & Guillot

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Become the chef you’ve always dreamed of being and make delicacies with Montélimar Nougat in culinary workshops at Chabert et Guillot with pastry chef Dulac.

Conviértase en el chef que siempre ha soñado ser y elabore delicias con Turrón Montélimar en los talleres culinarios de Chabert et Guillot con el pastelero Dulac.

Werden Sie der Koch, von dem Sie träumen, und stellen Sie bei Chabert et Guillot in kulinarischen Workshops mit dem Konditor Dulac Leckereien aus Nougat de Montélimar her.

Mise à jour le 2023-09-27 par Montélimar Tourisme Agglomération