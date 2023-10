Z-Escape 9003D Avenue de la Gare Avranches, 4 novembre 2023, Avranches.

Avranches,Manche

« Z Escape » est une mutation entre escape game, jeu de piste et lasergame, dans un lieu à faire froid dans le dos…

Dans ce nouveau monde où règne terreur, obscurité et… mordeurs.

Votre groupe de survivants livré à lui-même n’a plus le choix… lutter pour survivre.

Imprégnez-vous du lieu, regardez, écoutez pour résoudre les énigmes qui vous permettront d’avancer vers votre seule échappatoire : l’antidote qui sauvera l’humanité !

Places limitées – Inscrivez-vous :

– Créez votre groupe de survivants (3 personnes max),

– Prévoyez votre panoplie de survivant (chaussures / vêtements / sac a dos),

– N’oubliez pas votre courage…!

– Prix : 20 € / personne,

– Durée : 30min,

– Âge minimum : 16 ans.

« Good night and … good luck » !

RDV à partir de 19h chez BATTLE X GAMES !.

2023-11-04 19:00:00

9003D Avenue de la Gare Battle X Games

Avranches 50300 Manche Normandie



« Z Escape » is a mutation between escape game, treasure hunt and lasergame, in a spine-chilling location….

In this new world of terror, darkness and biting ……..

Your group of survivors, left to their own devices, have no choice but to fight for survival.

Soak up the atmosphere, look and listen as you solve the riddles that will lead you to your only escape: the antidote that will save mankind!

Places are limited – register now:

– Create your group of survivors (max. 3 people),

– Bring your survival kit (shoes / clothes / backpack),

– Don’t forget your courage…!

– Price: 20 ? / person,

– Duration : 30min,

– Minimum age: 16 years.

« Good night and … good luck »!

See you at BATTLE X GAMES from 7pm!

« Z Escape » es un cruce entre un juego de escape, una búsqueda del tesoro y un juego de láser, en un entorno escalofriante…

En este nuevo mundo de terror, oscuridad y… mordedores.

Tu grupo de supervivientes, abandonado a su suerte, no tiene más remedio que luchar por sobrevivir.

Empápate del ambiente, mira y escucha mientras resuelves los enigmas que te llevarán a tu única escapatoria: ¡el antídoto que salvará a la humanidad!

Las plazas son limitadas – Inscríbete ahora:

– Crea tu grupo de supervivientes (máx. 3 personas),

– Trae tu kit de supervivencia (zapatos/ropa/mochila),

– ¡No olvides tu coraje…!

– Precio : 20€ / persona,

– Duración: 30 minutos,

– Edad mínima: 16 años.

« Buenas noches y … ¡buena suerte!

¡Nos vemos a partir de las 19:00 en BATTLE X GAMES!

« Z Escape » ist eine Mutation aus Escape Game, Schnitzeljagd und Lasergame, an einem Ort, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt…

In dieser neuen Welt, in der Terror, Dunkelheit und … Beißer herrschen.

Ihre Gruppe von Überlebenden, die auf sich allein gestellt ist, hat keine Wahl: Kämpfen, um zu überleben.

Erleben Sie die Umgebung, sehen und hören Sie zu, um die Rätsel zu lösen, die Sie auf dem Weg zu Ihrem einzigen Ausweg begleiten: dem Gegengift, das die Menschheit retten wird!

Begrenzte Plätze – Melden Sie sich an :

– Erstellen Sie eine Gruppe von Überlebenden (max. 3 Personen),

– Packen Sie Ihre Ausrüstung ein (Schuhe, Kleidung, Rucksack),

– Vergessen Sie nicht Ihren Mut…!

– Preis: 20 ? / Person,

– Dauer : 30min,

– Mindestalter: 16 Jahre.

« Good night and … good luck »!

Wir treffen uns ab 19 Uhr bei BATTLE X GAMES!

