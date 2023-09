Salon des auteurs 2023 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux, 1 octobre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

La nouvelle édition du salon des auteurs d’Yssingeaux à vocation familiale réunira une vingtaine d’auteurs de nouvelles, de polars, de romans du terroir, de livres jeunesse, de bande-dessinées….

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

9003 Rue Jean de Bourbon Foyer rural

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The new edition of the Yssingeaux family-oriented authors’ fair will bring together about twenty authors of short stories, thrillers, local novels, children’s books, comic strips…

La última edición del salón de escritores familiares de Yssingeaux reunirá a una veintena de autores de cuentos, thrillers, novelas locales, libros infantiles y cómics…

Bei der neuen Ausgabe der familienorientierten Autorenmesse in Yssingeaux werden rund 20 Autoren von Kurzgeschichten, Krimis, Heimatromanen, Jugendbüchern, Comics…

Mise à jour le 2023-09-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire