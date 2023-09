Portes ouvertes 9001B Chemin des gardes Montélimar, 8 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Portes ouvertures de l’association de sauvegarde et de défense des animaux avec au programme visite guidée du refuge, démonstration canine, vide grenier..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

9001B Chemin des gardes Association de Sauvegarde et de Défense des Animaux (ASDA)

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Open house for the animal protection association, with guided tour of the shelter, dog demonstration, flea market.

Jornada de puertas abiertas de la asociación protectora de animales, con visita guiada al refugio, demostración canina y venta de garaje.

Tag der offenen Tür des Vereins zur Rettung und Verteidigung von Tieren. Auf dem Programm stehen eine Führung durch das Tierheim, eine Hundevorführung und ein Flohmarkt.

Mise à jour le 2023-09-26 par Montélimar Tourisme Agglomération