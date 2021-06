9000 pas Maison de fer, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Dampierre-en-Yvelines.

9000 pas

Maison de fer, le dimanche 11 juillet à 17:00

Sur un sol recouvert de sel, la chorégraphe belgo-australienne Joanne Leighton conduit six interprètes dans un voyage minéral et solaire, entraînant et clairvoyant, précis et léger. Ses 9000 Pas déclinés avec jubilation sur la musique fascinante de Steve Reich épousent le geste fondateur de la marche : revenir, partir, rencontrer, croiser… Les pas se juxtaposent, s’imbriquent, s’entremêlent, comme les pièces précises d’un piano mécanique, pour une partition en nuances et en relief qui apporte un nouveau rapport au corps et à l’espace. Inspirées des systèmes géométriques et de la suite mathématique de Fibonacci, liée au nombre d’or, les phrases chorégraphiques faites de courbes, de cercles et de spirales, se répètent, se répondent, se libèrent, et créent de nouvelles formes. La multitude de combinatoires et de qualités relationnelles possibles, laisse notre imaginaire libre d’interpréter tout ce qui peut faire lien entre les danseurs : défi, solidarité, séduction, indifférence, rencontre de hasard ou pas de deux raffiné. Une traversée nomade joyeuse et minutieusement interprétée.

Création pour 6 danseurs

