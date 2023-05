[Visite savoir-faire] L’Ermitage des Abeilles /900 Rue de la Côte Bailly, 3 juin 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Découvrez le monde fascinant des abeilles et de la production de miel en compagnie de Jérôme et Catherine Fourneaux, 3ème génération d’apiculteurs de l’exploitation.

1000 ruches productives sont placées dans différentes régions, comme la forêt de Fontainebleau, pour le succulent miel d’acacia, la forêt de Hallatte, pour le goûteux miel de tilleul, dans le Maine et Loire pour le puissant miel de châtaignier ou bien encore dans la Vienne, près de Loudun, pour le miel d’été.

Ils produisent aussi du miel local, de Normandie, sur les fleurs de pommiers, aubépines, pissenlits, colzas et fruitiers, et le miel polyfloral, miel très fin et fleuri, que les abeilles vont récolter sur les fleurs de trèfles, ronces et fleurs de prairies.

Outre les différentes variétés de miel, vous en saurez plus sur la conception d’autres produits comme le pollen, le pain d’épices, les nonnettes et les bonbons..

2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

/900 Rue de la Côte Bailly Miellerie Fourneaux

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



Discover the fascinating world of bees and honey production with Jérôme and Catherine Fourneaux, 3rd generation beekeepers of the farm.

1000 productive hives are placed in different regions, such as the forest of Fontainebleau, for the succulent acacia honey, the forest of Hallatte, for the tasty lime tree honey, in Maine et Loire for the powerful chestnut tree honey or in Vienne, near Loudun, for the summer honey.

They also produce local honey, from Normandy, on apple blossoms, hawthorns, dandelions, colza and fruit trees, and polyfloral honey, a very fine and flowery honey, that the bees will collect on clover, bramble and meadow flowers.

In addition to the different varieties of honey, you will learn about the development of other products such as pollen, gingerbread, nonnettes and candies.

Descubra el fascinante mundo de las abejas y la producción de miel con Jérôme y Catherine Fourneaux, la tercera generación de apicultores de la granja.

colocan 1000 productivas colmenas en diferentes regiones, como el bosque de Fontainebleau, para la suculenta miel de acacia, el bosque de Hallatte, para la sabrosa miel de tilo, en Maine et Loire para la potente miel de castaño o en Vienne, cerca de Loudun, para la miel de verano.

También producen miel local, de Normandía, de flores de manzano, espino blanco, diente de león, colza y árboles frutales, y miel polifloral, una miel muy fina y florida, que las abejas recolectan de flores de trébol, zarza y prado.

Además de las distintas variedades de miel, conocerá la elaboración de otros productos como el polen, el pan de especias, las nonetas y los caramelos.

Entdecken Sie die faszinierende Welt der Bienen und der Honigproduktion in Begleitung von Jérôme und Catherine Fourneaux, der dritten Generation von Imkern auf dem Hof.

1000 produktive Bienenstöcke werden in verschiedenen Regionen aufgestellt, z. B. im Wald von Fontainebleau für den köstlichen Akazienhonig, im Wald von Hallatte für den schmackhaften Lindenhonig, in Maine et Loire für den kräftigen Kastanienhonig oder im Departement Vienne, in der Nähe von Loudun, für den Sommerhonig.

Sie produzieren auch lokalen Honig aus der Normandie auf den Blüten von Apfelbäumen, Weißdorn, Löwenzahn, Raps und Obstbäumen sowie den Polyfloralhonig, einen sehr feinen, blumigen Honig, den die Bienen auf den Blüten von Klee, Brombeeren und Wiesenblumen ernten werden.

Neben den verschiedenen Honigsorten erfahren Sie auch mehr über die Gestaltung anderer Produkte wie Pollen, Lebkuchen, Nonnetten und Bonbons.

Mise à jour le 2023-05-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité