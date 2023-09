Dégustation à l’aveugle | Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes 900 Quartier Croix de Basson via D45 Correns, 19 octobre 2023, Correns.

Venez vous challenger ! À l’aide d’un formulaire, tentez de différencier un vin blanc d’un vin rosé, seulement avec votre sens de l’odorat. Une dégustation atypique, à la fois ludique et enrichissante, à vivre en famille ou entre amis. Durée : 1h..

2023-10-19 10:30:00

900 Quartier Croix de Basson via D45 Domaine Aspras

Correns 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and challenge yourself! Using a form, try to differentiate a white wine from a rosé, using only your sense of smell. An unusual tasting experience, both fun and rewarding, to enjoy with family and friends. Duration: 1 hour.

¡Ven y ponte a prueba! Utilizando un formulario, intente distinguir entre un vino blanco y un rosado, utilizando sólo su sentido del olfato. Una experiencia de degustación insólita, divertida y gratificante para disfrutar en familia o con amigos. Duración: 1 hora.

Fordern Sie sich selbst heraus! Versuchen Sie anhand eines Formulars, einen Weißwein von einem Roséwein zu unterscheiden, nur mithilfe Ihres Geruchssinns. Eine atypische Weinprobe, die Spaß macht und gleichzeitig bereichernd ist, können Sie mit der Familie oder mit Freunden erleben. Dauer: 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-09-15 par Provence Verte & Verdon Tourisme