Jeu de piste dans les vignes : à la découverte de notre terroir |Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes 900 Quartier Croix de Basson via D45 Correns, 19 octobre 2023, Correns.

Correns,Var

Partez à la découverte de notre terroir et éludez le mystère des Aspras : un moment convivial en pleine nature qui ne sera pour autant de tout repos… Une fois votre mission accomplie, découvrez nos vins bio lors d’une dégustation. Durée : 2h..

2023-10-19 10:00:00 fin : 2023-10-19 18:00:00. EUR.

900 Quartier Croix de Basson via D45 Domaine Aspras

Correns 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Set off to discover our terroir and unravel the mystery of the Aspras: a convivial moment in the heart of nature, but one that won’t be all restful… Once you’ve completed your mission, enjoy a tasting of our organic wines. Duration: 2 hours.

Salga a descubrir nuestro terruño y desvele el misterio de las Aspras: un momento de convivencia en plena naturaleza que no será todo descanso… Una vez cumplida su misión, disfrute de una degustación de nuestros vinos ecológicos. Duración: 2 horas.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch unser Terroir und lüften Sie das Geheimnis der Aspras: ein geselliger Moment inmitten der Natur, der jedoch nicht ganz ohne ist… Wenn Sie Ihre Mission erfüllt haben, entdecken Sie unsere Bio-Weine bei einer Weinprobe. Dauer: 2 Stunden.

