le vendredi 17 septembre à Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Gratuit. Réservation obligatoire.

Découvrez l’héritage reçu depuis 900 ans, encore utile aujourd’hui. Cette balade permet de découvrir la vie de nos anciens. Découvrez ce que le présent doit au passé. Abbaye Notre-Dame de l’Assomption Avenue de l’Abbaye, 64110 Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T17:00:00

