Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 . La ville de Sens, Rachid SANTIKA organisent « La dictée géante de Sens » sur le thème : passage de la flamme à Sens le 11 juillet 2024.

Venez vous amuser seul, en famille, entre voisins !

Sur inscription par mail, places limitées. .

90 Rue Victor Guichard L’Amphi

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

