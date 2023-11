Concert de Noël 90 rue Principale Lutzelhouse, 23 décembre 2023, Lutzelhouse.

Lutzelhouse,Bas-Rhin

Quoi de mieux qu’un moment musical pour bien démarrer les fêtes de Noël ?! Plongez dans l’ambiance des fêtes de fins d’année ! Vous aurez des étoiles plein les yeux !.

2023-12-23

90 rue Principale

Lutzelhouse 67130 Bas-Rhin Grand Est



What better way to kick off the festive season than with a little music? Immerse yourself in the atmosphere of the festive season! Your eyes will be filled with stars!

¿Qué mejor manera de empezar bien las fiestas que con un poco de música? Sumérjase en el ambiente de las fiestas ¡Sus ojos se llenarán de estrellas!

Was gibt es Besseres als einen musikalischen Moment, um die Weihnachtsfeiertage zu beginnen?! Tauchen Sie ein in die Atmosphäre der Weihnachtsfeiertage! Sie werden Sterne in den Augen haben!

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche