Visite guidée de l’exposition « Chamonix 1924 : l’invention des Jeux Olympiques d’Hiver » 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc, 8 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Dans le cadre du centenaire des Iers Jeux Olympiques d’hiver, cette visite de l’exposition vous propose un regard approfondi sur l’organisation et le déroulement de cet événement à Chamonix-Mont-Blanc..

2023-12-08 16:30:00 fin : 2023-06-15 17:30:00. EUR.

90 rue des Moulins Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the centenary of the 1st Winter Olympics, this exhibition tour takes an in-depth look at the organization and staging of this event in Chamonix-Mont-Blanc.

En el marco de las celebraciones del centenario de los I Juegos Olímpicos de Invierno, este recorrido expositivo profundiza en la organización y puesta en escena de este acontecimiento en Chamonix-Mont-Blanc.

Im Rahmen des hundertjährigen Jubiläums der Ersten Olympischen Winterspiele bietet Ihnen dieser Ausstellungsbesuch einen vertieften Einblick in die Organisation und den Ablauf dieses Ereignisses in Chamonix-Mont-Blanc.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc