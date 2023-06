Lecture : L’Annapurna, une première française 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc, 4 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Au cœur de l’exposition « L’euphorie des montagnes », revivez cette aventure à plus de 8000 mètres en écoutant des extraits de textes relatant cette ascension..

2023-08-04 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-04 19:00:00. EUR.

90 rue des Moulins Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the « L’euphorie des montagnes » exhibition, relive this adventure at over 8,000 meters by listening to excerpts from texts recounting the ascent.

En el corazón de la exposición « La euforia de la montaña », reviva esta aventura a más de 8.000 metros escuchando extractos de textos que relatan la ascensión.

Im Herzen der Ausstellung « Die Euphorie der Berge » können Sie dieses Abenteuer auf über 8000 Metern wieder aufleben lassen, indem Sie Auszüge aus Texten hören, die von dieser Besteigung berichten.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc