Animation Parle-moi d’alpinisme 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc, 28 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Une histoire à écouter, des jeux pour s’amuser, des objets à toucher et si tu venais au musée ?.

2023-07-28 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-28 12:00:00. EUR.

90 rue des Moulins Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A story to listen to, games to play, objects to touch – why not come to the museum?

Hay una historia que escuchar, juegos que jugar y objetos que tocar. ¿Por qué no venir al museo?

Eine Geschichte zum Zuhören, Spiele zum Spaß haben, Objekte zum Anfassen und wie wäre es, wenn du ins Museum kommst?

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc