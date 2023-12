Cet évènement est passé Visite guidée de l’exposition « Chamonix 1924 : l’invention des Jeux Olympiques d’Hiver » 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Début : 2023-01-05 16:30:00

fin : 2023-06-15 17:30:00 Dans le cadre du centenaire des Iers Jeux Olympiques d’hiver, cette visite de l’exposition vous propose un regard approfondi sur l’organisation et le déroulement de cet événement à Chamonix-Mont-Blanc..

90 rue des Moulins Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

