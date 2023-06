Exposition « L’euphorie des montagnes : André Contamine et l’alpinisme des années 1950 – 1960 » 90 rue des Moulins Chamonix-Mont-Blanc, 1 janvier 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

À travers une sélection de près de 150 photographies, venez découvrir le regard enthousiaste et passionné d’André Contamine sur l’alpinisme des années 1950-1960..

2023-01-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

90 rue des Moulins Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Through a selection of nearly 150 photographs, come and discover André Contamine’s enthusiastic and passionate view of mountaineering in the 1950s and 1960s.

A través de una selección de casi 150 fotografías, descubra la visión entusiasta y apasionada de André Contamine sobre el alpinismo en los años 50 y 60.

Anhand einer Auswahl von fast 150 Fotografien können Sie André Contamines begeisterten und leidenschaftlichen Blick auf den Alpinismus der 1950er und 1960er Jahre entdecken.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc