MARCHE D’ORIENTATION 90 Rue de Lorraine Épinal, 8 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Accessible tout public, elle prendra la forme d’une marche d’orientation. Marche organisée par les Club Vosgien

La manifestation a lieu à la Vierge, accueil parking du Spinaparc

2 possibilités :

1 – une carte avec un circuit d’environ 4km , tracé sur la carte, à suivre et il faut poinçonner les différentes balises rencontrées.

2 – une carte avec une 20aine de balises à poinçonner dans l’ordre que l’on veut.

Pas de chronométrage, pas de classement. Tout public

Dimanche 2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 15:00:00. 0 EUR.

90 Rue de Lorraine PARKING SPINAPARC

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Open to all, it will take the form of an orienteering walk. Walk organized by Club Vosgien

The event takes place at La Vierge, Spinaparc parking lot entrance

2 options :

1 ? a map with a circuit of around 4km, marked out on the map, to be followed and punched at the various markers encountered.

2 ? a map with around 20 markers to be punched in any order.

No timing, no ranking

Abierta a todos, adoptará la forma de una marcha de orientación. Marcha organizada por el Club Vosgien

El evento tiene lugar en La Vierge, entrada del aparcamiento de Spinaparc

2 opciones:

1 ? un mapa con un circuito de unos 4 km, marcado en el mapa, que hay que seguir y marcar en las distintas balizas que se encuentren.

2 ? un mapa con una veintena de balizas a perforar en cualquier orden.

Sin cronometraje ni clasificación

Es handelt sich um einen Orientierungsmarsch, der für jedermann zugänglich ist. Diese Wanderung wird vom Club Vosgien organisiert

Die Veranstaltung findet in La Vierge statt, Empfang Parkplatz des Spinaparc

2 Möglichkeiten:

1 ? eine Karte mit einem Rundweg von ca. 4 km, der auf der Karte eingezeichnet ist und dem man folgen muss, wobei man die verschiedenen Markierungen, auf die man stößt, abstempeln muss.

2 ? eine Karte mit ca. 20 Markierungen, die in beliebiger Reihenfolge gestempelt werden können.

Keine Zeitmessung, keine Rangliste

