ST’ARTS 90, rue de la Tour Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse ST’ARTS 90, rue de la Tour Pertuis, 14 octobre 2023, Pertuis. Pertuis,Vaucluse Exposition collective ST’ARTS avec 16 artistes contemporains (Peinture, Sculpture, Collages, Aquarelle)..

2023-10-14 11:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

90, rue de la Tour Galerie Namast’art

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Group exhibition ST?ARTS with 16 contemporary artists (Painting, Sculpture, Collage, Watercolor). Exposición colectiva ST?ARTS con 16 artistas contemporáneos (Pintura, Escultura, Collage, Acuarela). Gruppenausstellung ST?ARTS mit 16 zeitgenössischen Künstlern (Malerei, Skulptur, Collagen, Aquarell). Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme de Pertuis Détails Catégories d’Évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Lieu 90, rue de la Tour Adresse 90, rue de la Tour Galerie Namast'art Ville Pertuis Departement Vaucluse Lieu Ville 90, rue de la Tour Pertuis latitude longitude 43.695873;5.505255

90, rue de la Tour Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/