Fête de Saint-Éloi 90 Rue de la Bernarde Espaly-Saint-Marcel, 3 décembre 2023, Espaly-Saint-Marcel.

Espaly-Saint-Marcel,Haute-Loire

Des forgerons et des maréchaux-ferrants venus de toute la France vont se rassembler à Espaly-Saint-Marcel le dimanche 3 décembre..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

90 Rue de la Bernarde Le Clos du Paradis

Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Blacksmiths and farriers from all over France will gather in Espaly-Saint-Marcel on Sunday December 3.

Herreros y herradores de toda Francia se reunirán en Espaly-Saint-Marcel el domingo 3 de diciembre.

Schmiede und Hufschmiede aus ganz Frankreich werden sich am Sonntag, den 3. Dezember, in Espaly-Saint-Marcel versammeln.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay