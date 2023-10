Halloween party 90 route des Escoffers Claveyson, 4 novembre 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

17h: Défit de la sorcière Pétronilla : venez déguisé mais pas maquillé.

18h : concours de déguisement.

18h30: pique-nique/ciné pour les enfants.

18h45: escape game dinatoire pour les parents..

2023-11-04 17:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

90 route des Escoffers Salle des Associations

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



5pm: Petronilla Witch Challenge: come in disguise but without make-up.

6pm: costume contest.

6:30pm: picnic/cinema for kids.

6:45pm: escape game dinner for parents.

17.00 h: Desafío de la bruja Petronilla: ven disfrazado pero sin maquillaje.

18.00 h: concurso de disfraces.

18.30 h: picnic/cine para los niños.

18.45 h: cena con juego de escape para los padres.

17 Uhr: Herausforderung der Hexe Petronilla: Kommen Sie verkleidet, aber nicht geschminkt.

18 Uhr: Verkleidungswettbewerb.

18.30 Uhr: Picknick/Kino für die Kinder.

18.45 Uhr: Escape Game mit Abendessen für die Eltern.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche