Atelier « Hocus Pocus » 90 route des Escoffers Claveyson, 28 octobre 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

Vient créer ta potion magique et révéler le sorcier qui est en toi !

Atelier à partager en famille !

à partir de 4 ans – Goûter offert – 1 tampon/carte Pass ou 6€ l’atelier.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Sur inscription..

2023-10-28 14:30:00 fin : 2023-10-28 17:30:00. EUR.

90 route des Escoffers Salle des Associations

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Create your own magic potion and reveal your inner wizard!

A workshop to share with the whole family!

from 4 years – Snack offered – 1 stamp/Pass card or 6? per workshop.

Children are under parents’ responsibility. Registration required.

¡Ven a crear tu propia poción mágica y saca el mago que llevas dentro!

¡Un taller para compartir con toda la familia!

a partir de 4 años – Merienda gratis – 1 sello/tarjeta Pass o 6? por taller.

Los niños son responsabilidad de sus padres. Inscripción obligatoria.

Komm und kreiere deinen Zaubertrank und enthülle den Zauberer in dir!

Ein Workshop für die ganze Familie!

ab 4 Jahren – Kostenloser Snack – 1 Stempel/Pass oder 6? pro Workshop.

Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche