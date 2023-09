La culture gastronomique, nos recettes familiales 90 route des Escoffers Claveyson, 6 octobre 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

Organisation d’une journée de partage entre les ainés et les enfants, sous forme d’ateliers (recettes simples de dessert). Sur réservation uniquement..

2023-10-06 10:00:00 fin : 2023-10-06 16:30:00. .

90 route des Escoffers Salle des associations

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organization of a day of sharing between seniors and children, in the form of workshops (simple dessert recipes). Reservations required.

Organización de una jornada de convivencia entre ancianos y niños, en forma de talleres (recetas de postres sencillos). Solo con reserva previa.

Organisation eines Tages, an dem sich Senioren und Kinder austauschen, in Form von Workshops (einfache Dessertrezepte). Nur auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche