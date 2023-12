Les jeudis de la médiathèque | Musique et maths 90, route de Bergerac Cours-de-Pile Catégories d’Évènement: Cours-de-Pile

Dordogne Les jeudis de la médiathèque | Musique et maths 90, route de Bergerac Cours-de-Pile, 16 mai 2024, Cours-de-Pile. Cours-de-Pile Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:30:00

Début : 2024-05-16 20:30:00

Eric Picot, chef de cœur, présente une conférence à la médiathèque sur le thème « musique et maths ».

L’entrée est gratuite..

L’entrée est gratuite.

90, route de Bergerac Médiathèque

Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

