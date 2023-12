Les jeudis de la médiathèque | conférence : le linceul de Turin 90, route de Bergerac Cours-de-Pile, 18 janvier 2024, Cours-de-Pile.

Cours-de-Pile Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:30:00

fin : 2024-01-18

« LES JEUDIS DE LA MÉDIATHÈQUE » : Conférence « Le Linceul de Turin » Etude historique et médico-légale. Docteur Gérard CRAVERO médecin légiste..

« LES JEUDIS DE LA MÉDIATHÈQUE » : Conférence « Le Linceul de Turin » Etude historique et médico-légale. Docteur Gérard CRAVERO médecin légiste.

« LES JEUDIS DE LA MÉDIATHÈQUE » : Conférence « Le Linceul de Turin » Etude historique et médico-légale. Docteur Gérard CRAVERO médecin légiste.

.

90, route de Bergerac Médiathèque

Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides