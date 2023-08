Exposition de pastels par Cécile Vigier 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile, 9 septembre 2023, Cours-de-Pile.

Cours-de-Pile,Dordogne

L’artiste Cécile Vigier expose ses œuvres de pastels au sein de la Médiathèque de Cours-de-Pile.

Le vernissage se tient le 09 septembre à 18h.

Entrée libre et gratuite.

Exposition aux horaires d’ouverture de la médiathèque..

2023-09-09 fin : 2023-10-09 . .

90 Route de Bergerac Médiathèque de Cours de Pile

Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Artist Cécile Vigier exhibits her pastel works at the Médiathèque in Cours-de-Pile.

The vernissage takes place on September 09 at 6pm.

Free admission.

Exhibition during library opening hours.

La artista Cécile Vigier expone sus obras al pastel en la biblioteca multimedia de Cours-de-Pile.

La inauguración tendrá lugar el 9 de septiembre a las 18.00 horas.

La entrada es gratuita.

Exposición durante el horario de apertura de la biblioteca.

Die Künstlerin Cécile Vigier stellt ihre Pastellarbeiten in der Mediathek von Cours-de-Pile aus.

Die Vernissage findet am 09. September um 18 Uhr statt.

Eintritt frei.

Ausstellung während der Öffnungszeiten der Mediathek.

Mise à jour le 2023-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides