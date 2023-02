90 minutes avec Antoine Dulery Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon Tarascon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Tarascon

90 minutes avec Antoine Dulery Rue Eugène Pelletan Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

2023-03-24

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan

Tarascon

Bouches-du-Rhone Tarascon EUR 10 28 Sous forme de conversation avec David Becker, Antoine Duléry retracera ses 40 ans de carrière à travers ses souvenirs, ses confessions, ses anecdotes… de Jean-Paul Belmondo à Jean Marais, en passant par LinoVentura ou Johnny Hallyday. Ils évoqueront aussi les tournages de “Camping”, “Petits Meurtres d’Agatha Christie”, “Le bazar de la Charité”, “Jean Philippe”… Antoine Duléry se laissera aller à interpréter en live quelques chansons d’Yves Montand, ou encore Charles Aznavour entouré des musiciens sur scène. Les spectateurs pourront, durant l’entretien, s’adresser directement à Antoine Dulery pour lui poser les questions de leur choix.

Ce nouveau concept c’est 90 minutes de moments surprenants, émouvants, et drôles.



« Après tant de mois sans avoir pu être sur scène devant et avec vous, nous avons du temps à rattraper… C’est pourquoi, j’ai tellement envie de vous présenter ce «Duléry Show» avec mon ami David Becker, qui reviendra sur mes 40 ans, déjà, de carrière et je vous parlerai de toutes les belles rencontres ainsi que les films qui ont marqué ma vie, entre imitations, anecdotes et chansons… Vite, vite… Vous me manquez déjà Je vous embrasse » Antoine Duléry Une rencontre inédite, une représentation unique durant laquelle le public a la curieuse impression de se retrouver pendant une heure et demie dans le salon de l’artiste. Théâtre Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon

