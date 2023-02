90 MINUTES AVEC ANTOINE DULERY L’OCEANIS, 4 février 2023 00:00, PLOEMEUR.

90 MINUTES AVEC ANTOINE DULERY Antoine Duléry. Un spectacle à la date du 2023-02-04 au 2023-03-08 20:30. Tarif : 35.0 40.0 euros.

ORCADE SPECTACLES (3V-R-2020-8293) présente

90 MINUTES AVEC ANTOINE DULERY



Un entretien – spectacle conçu, animé et mis en scène par David Becker

Accompagné par 5 musiciens et la chanteuse Manon Denimal Cubero

90 MINUTES AVEC ANTOINE DULERY, propose une rencontre inédite, une représentation unique durant laquelle le public a la curieuse impression de se retrouver pendant une heure et demie dans le salon de l’artiste.

Sous forme de conversation avec David Becker, Antoine Duléry retracera ses 40 ans de carrière à travers ses souvenirs, ses confessions, ses anecdotes … de Jean-Paul Belmondo à Jean Marais, en passant par Lino Ventura ou Johnny Hallyday.

Ils évoqueront aussi les tournages de "Camping", "Petits Meurtres d’Agatha Christie", "Le bazar de la Charité", "Jean Philippe" …

Antoine Dulery se laissera aller à interpréter en live quelques chansons d’Yves Montand, ou encore Charles Aznavour entouré de 5 musiciens sur scène.

Les spectateurs pourront, durant l’entretien, s’adresser directement à Antoine Dulery pour lui poser les questions de leur choix.

Ce nouveau concept c’est 90 minutes de moments surprenants, émouvants, et drôles.

INFORMATIONS :

Dans le but de faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR), des places spéciales sont attribuées.

Merci de nous contacter au : 06 81 83 38 79. billetterie@orcade-spectacles.net

