A Moss’! – La Mossa 90 Boulevard Victor Hugo, 24 mai 2024, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

La Mòssa est un mouvement perpétuel, un tourbillon polyphonique et percussif..

2024-05-24 à 20:30:00 ; fin : 2024-05-24 21:30:00. EUR.

90 Boulevard Victor Hugo

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Mòssa is a perpetual movement, a polyphonic and percussive whirlwind.

La Mòssa es un movimiento perpetuo, un torbellino polifónico y percusivo.

La Mòssa ist eine ständige Bewegung, ein polyphoner und perkussiver Wirbelwind.

Mise à jour le 2023-05-16 par Office de Tourisme de Pertuis