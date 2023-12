MATCH DE FOOTBALL – ASNL NANCY VS AVRANCHES 90 Bd Jean Jaurès Tomblaine Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2023-12-15 19:30:00

Le Club de l'ASNL de Nancy rencontre en match l'équipe d'Avranches.

Le Club de l’ASNL de Nancy rencontre en match l’équipe d’Avranches.Tout public .

90 Bd Jean Jaurès

Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est

