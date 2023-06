Exposition annuelle des Artistes Réunis 90 Avenus Joseph Combier Livron-sur-Drôme, 9 juin 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

Exposition annuelle de l’association « Aux Artistes Réunis »

Vernissage le vendredi 9 juin à 19 h..

2023-06-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 19:00:00. .

90 Avenus Joseph Combier Mairie de Livron Espace culturel

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Annual exhibition of the « Aux Artistes Réunis » association

Opening on Friday June 9 at 7 pm.

Exposición anual de la asociación « Aux Artistes Réunis

Inauguración el viernes 9 de junio a las 19.00 horas.

Jahresausstellung des Vereins « Aux Artistes Réunis »

Vernissage am Freitag, den 9. Juni um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-30 par Office de Tourisme du Val de Drôme