Frédéric Fromet, « Cœur de moqueur » 90 Avenue Jospeh Combier Livron-sur-Drôme, 15 décembre 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme,Drôme

Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs, les rappeurs, les magouilleurs, les pollueurs, les chuchoteurs, les aboyeurs, les serial killers, les enfants de cœur, les rimes en «EUR», et ta soeur !.

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . .

90 Avenue Jospeh Combier Salle Simone Signoret

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mocking singers, show-offs, rappers, schemers, polluters, whisperers, barkers, serial killers, children of the heart, « EUR » rhymes, and your sister!

Cantantes burlones, fanfarrones, raperos, intrigantes, contaminadores, murmuradores, ladradores, asesinos en serie, niños del corazón, rimas « EUR », ¡y tu hermana!

Spottet über Sänger, Angeber, Rapper, Betrüger, Umweltverschmutzer, Flüsterer, Kläffer, Serienkiller, Herzenskinder, EUR-Reimer und deine Schwester!

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme du Val de Drôme