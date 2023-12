Théâtre Vieillardises 90 avenue Joseph Combier Livron-sur-Drôme, 12 décembre 2023, Livron-sur-Drôme.

Livron-sur-Drôme Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-12 20:30:00

fin : 2023-12-12

Ce spectacle drôle, décalé et déjanté qui propose une approche burlesque du grand âge, un théâtre d’objet plein de fantaisie pour célébrer la vieillesse et ses décalages..

Ce spectacle drôle, décalé et déjanté qui propose une approche burlesque du grand âge, un théâtre d’objet plein de fantaisie pour célébrer la vieillesse et ses décalages.

.

90 avenue Joseph Combier Salle Simone Signoret

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme du Val de Drôme