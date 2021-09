Le Moule calebassier route de Douville 97160 Le Moule Le Moule 90 ans de passions, 90 ans d’archives calebassier route de Douville 97160 Le Moule Le Moule Catégorie d’évènement: Le Moule

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre

à l’occasion de son 90ème anniversaire, le CSM présente une exposition des archives photos numérisées. 90 ans de passions, 90 ans d’archives a été initié en partenariat avec l’Artocarpe et a nécéssité la collaboration active des jeunes licenciés du club, des parents, des éducateurs et des dirigeants.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T21:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T15:00:00

