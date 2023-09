Le mois du numérique 90 Allée des terrasses du Bancel Albon, 7 octobre 2023, Albon.

Albon,Drôme

Durant le mois du numérique vous pourrez découvrir une exposition interactive Lux In Ténèbris, écoutez des histoires avec les bornes Munki. Découvrir toutes les offres numériques, participer à des ateliers et des conférences. Vernissage le 7 octobre..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 15:30:00. .

90 Allée des terrasses du Bancel Médiathèque Pierre Mendès France

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During Digital Month, you can discover an interactive Lux In Ténèbris exhibition, and listen to stories on Munki terminals. Discover all our digital offerings, and take part in workshops and conferences. Opening on October 7.

Durante el Mes Digital, podrá descubrir una exposición interactiva Lux In Ténèbris y escuchar cuentos en los terminales Munki. Descubra toda la oferta digital y participe en talleres y conferencias. Inauguración el 7 de octubre.

Während des digitalen Monats können Sie eine interaktive Ausstellung Lux In Ténèbris entdecken, Geschichten mit den Munki-Terminals hören. Entdecken Sie alle digitalen Angebote, nehmen Sie an Workshops und Konferenzen teil. Vernissage am 7. Oktober.

Mise à jour le 2023-09-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche