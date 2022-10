Visite d’un atelier d’artiste 9 Tréguët 56130 Ferel Ferel Catégories d’évènement: Ferel

Loire-Atlantique

Visite d’un atelier d’artiste 9 Tréguët 56130 Ferel, 29 octobre 2022, Ferel. Visite d’un atelier d’artiste 29 octobre – 6 novembre 9 Tréguët 56130 Ferel

Participation: 2,50, Participation: 0

L’atelier9 est un espace dédié à l’expression et la création. C’est avant tout un atelier d’artiste crée en 2007 par la plasticienne du minéral Delphine Legal-Quéméner. La plupart de ses œuvres so… 9 Tréguët 56130 Ferel 9 Tréguët 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire L’atelier9 est un espace dédié à l’expression et la création. C’est avant tout un atelier d’artiste crée en 2007 par la plasticienne du minéral Delphine Legal-Quéméner. La plupart de ses œuvres sont réalisées à cet endroit. Elle y expose régulièrement ses travaux qui ornent les murs. Cet atelier regorge de petit trésors utiles à la création de ses mosaïques contemporaines et d’outils singuliers propre à la taille de la pierre. Delphine Legal,maître des lieux, propose de manière ponctuelle ou à l’année des stages et des cours d’arts-plastiques et de mosaïques.

Visite possible à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T11:00:00+02:00

2022-11-06T16:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ferel, Loire-Atlantique Autres Lieu 9 Tréguët 56130 Ferel Adresse 9 Tréguët 56130 Ferel Ville Ferel lieuville 9 Tréguët 56130 Ferel Ferel Departement Loire-Atlantique

9 Tréguët 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferel/

Visite d’un atelier d’artiste 9 Tréguët 56130 Ferel 2022-10-29 was last modified: by Visite d’un atelier d’artiste 9 Tréguët 56130 Ferel 9 Tréguët 56130 Ferel 29 octobre 2022 9 Tréguët 56130 Ferel Ferel Ferel

Ferel Loire-Atlantique