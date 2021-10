Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde 9° Symphonie de BEETHOVEN Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

9° Symphonie de BEETHOVEN Lalinde, 7 novembre 2021, Lalinde. 9° Symphonie de BEETHOVEN 2021-11-07 16:00:00 – 2021-11-07 Salle Jacques Brel Avenue Général Leclerc

L'association Musique au Coeur des Bastides vous convie à un concert : 9ème symphonie de BEETHOVEN , (transcription pour piano à 4 mains) GRIEG Danses Norvégiennes.

