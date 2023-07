Exposition : Bertrand Fauconnet (sculpteur) et Maryse Kriloff (peintre) 9 rue St Germain Flers, 16 septembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Bertrand Fauconnet

Les sculptures de Bertrand Fauconnet nous ouvrent les portes de l’intimité de la vie sauvage. Nous devenons observateur de leurs attitudes et de leurs mouvements en milieu naturel, que l’artiste aime à observer au quotidien dans les forêts encore sauvages de sa Franche Comté natale. Passionné depuis toujours par le monde animal, sensibilisé très tôt par ses parents au monde artistique et après une carrière de vétérinaire, Bertrand Fauconnet sculpte et peint les animaux depuis son enfance. Tout commence par des croquis préparatoires mais très vite l’acier fait son entrée. L’artiste soude, façonne et brûle à l’arc électrique pour donner vie petit à petit au métal qui va former la pièce maitresse de sa sculpture. A partir de cette dernière, le bronze sera fondu. Dans ses créations, la rudesse du métal et la froideur du bronze côtoie la délicatesse et l’élégance des silhouettes. La profondeur d’un regard, la fugacité d’un mouvement ou la légèreté d’un envol, éveillent nos sens.

– Expose dans de nombreuses Galeries en France (Paris & Province)

– Expose à Bruxelles

– Remise de prix – Alfort – 2022 (école vétérinaire, partenaire du salon SNAA : Salon National des Artistes Animaliers)

– Prix Galerie Estades – 2014 (38° SNAA : Salon National des Artistes Animaliers)

Maryse Kriloff

Peintre de l’abstraction lyrique

Ses toiles nous parlent de grands espaces, de liberté, d’eau et de montagnes. On plonge tantôt dans une totale abstraction, tantôt dans une évocation de paysages. Les toiles se révèlent puissantes par leurs compositions, leurs couleurs et leurs matières. Apaisantes, tourbillonnantes, vibrantes, ses toiles ne manquent pas de caractère et nous invite à ouvrir notre imagination et à laisser parler nos émotions. Grâce au contact direct de ses mains sur la toile et à l’utilisation du couteau, de liants, de pigments, de sable et d’acrylique ainsi que de couleurs fortes et évocatrices, l’artiste laisse libre cours à sa sensibilité car pour elle « Être artiste, c’est écouter le monde ». Les toiles de l’artiste sont exposées à l’échelle nationale ainsi qu’au Maroc et en Suisse. Présente dans plusieurs manifestations, elle participe notamment aux Art 3f de Mulhouse, Salon international d’art contemporain.

Vendredi 2023-09-16 fin : 2023-10-21 . .

9 rue St Germain Galerie d’Art Sisa

Flers 61100 Orne Normandie



Bertrand Fauconnet

Bertrand Fauconnet?s sculptures open the door to the intimacy of wildlife. We become observers of their attitudes and movements in their natural environment, which the artist likes to observe on a daily basis in the still wild forests of his native Franche Comté. Bertrand Fauconnet has always been fascinated by the animal world, and after a career as a veterinary surgeon, his parents introduced him to the world of art at an early age. It all starts with preparatory sketches, but steel soon enters the picture. The artist welds, shapes and burns with an electric arc to gradually give life to the metal that will form the masterpiece of his sculpture. Bronze is then melted down. In his creations, the roughness of metal and the coldness of bronze rub shoulders with the delicacy and elegance of silhouettes. The depth of a glance, the fleetingness of a movement or the lightness of a flight, awaken our senses.

– Exhibits in numerous galleries in France (Paris & Province)

– Exhibits in Brussels

– Award ceremony ? Alfort ? 2022 (veterinary school, partner of SNAA: Salon National des Artistes Animaliers)

– Prix Galerie Estades ? 2014 (38° SNAA: Salon National des Artistes Animaliers)

Maryse Kriloff

Painter of lyrical abstraction

Her canvases speak of wide open spaces, freedom, water and mountains. Sometimes we are plunged into total abstraction, sometimes into evocative landscapes. The canvases are powerful in their compositions, colors and materials. Soothing, swirling, vibrant, her canvases are full of character, inviting us to open our imaginations and let our emotions speak for themselves. Through the direct contact of her hands on the canvas and the use of knives, binders, pigments, sand and acrylics, as well as strong, evocative colors, the artist gives free rein to her sensibility, because for her, « To be an artist is to listen to the world ». Her paintings are exhibited nationally, as well as in Morocco and Switzerland. She takes part in a number of events, including Art 3f in Mulhouse, Salon international d’art contemporain

Bertrand Fauconnet

Las esculturas de Bertrand Fauconnet abren la puerta a la intimidad de la vida salvaje. Nos convertimos en observadores de sus actitudes y movimientos en su entorno natural, que al artista le gusta observar a diario en los bosques aún salvajes de su Franche Comté natal. Bertrand Fauconnet siempre ha sentido fascinación por el mundo animal, y sus padres le introdujeron en el mundo del arte a una edad temprana. Tras una carrera como veterinario, empezó a esculpir y pintar animales de niño. Todo empieza con bocetos preparatorios, pero pronto hace su entrada el acero. El artista suelda, da forma y quema con un arco eléctrico para ir dando vida al metal que formará la obra maestra de su escultura. A continuación, funde el bronce. En sus creaciones, la dureza del metal y la frialdad del bronce conviven con la delicadeza y la elegancia de las siluetas. La profundidad de una mirada, la fugacidad de un movimiento o la ligereza de un vuelo despiertan nuestros sentidos.

– Expone en numerosas galerías de Francia (París y provincia)

– Exposiciones en Bruselas

– Entrega de premios ? Alfort ? 2022 (escuela veterinaria, socio del SNAA: Salon National des Artistes Animaliers)

– Prix Galerie Estades ? 2014 (38° SNAA: Salon National des Artistes Animaliers)

Maryse Kriloff

Pintora de abstracción lírica

Sus cuadros nos hablan de grandes espacios, libertad, agua y montañas. A veces nos sumergen en una abstracción total, otras en una evocación de paisajes. Los lienzos son poderosos en sus composiciones, colores y materiales. Suaves, arremolinados, vibrantes, sus lienzos están llenos de carácter, invitándonos a abrir nuestra imaginación y dejar que nuestras emociones hablen por sí solas. Poniendo las manos directamente sobre el lienzo y utilizando cuchillos, aglutinantes, pigmentos, arena y acrílicos, así como colores fuertes y evocadores, la artista da rienda suelta a su sensibilidad, porque para ella « ser artista es escuchar al mundo ». Su obra ha sido expuesta en todo el país, así como en Marruecos y Suiza. Participa en numerosos eventos, entre ellos Art 3f en Mulhouse y el Salon international d’art contemporain

Bertrand Fauconnet

Die Skulpturen von Bertrand Fauconnet öffnen uns die Türen zur Intimität des wilden Lebens. Wir werden zum Beobachter ihrer Haltungen und Bewegungen in natürlicher Umgebung, die der Künstler gerne täglich in den noch wilden Wäldern seiner Heimat, der Franche Comté, beobachtet. Bertrand Fauconnet, der sich schon immer für die Tierwelt begeistert hat und von seinen Eltern schon früh für die Kunstwelt sensibilisiert wurde, hat nach einer Karriere als Tierarzt seit seiner Kindheit Tiere geschnitzt und gemalt. Alles beginnt mit vorbereitenden Skizzen, aber schon bald kommt der Stahl ins Spiel. Der Künstler schweißt, formt und brennt mit dem Lichtbogen, um das Metall nach und nach zum Leben zu erwecken, das das Hauptstück seiner Skulptur bilden wird. Von diesem Teil aus wird die Bronze gegossen. In seinen Kreationen stehen die Härte des Metalls und die Kälte der Bronze neben der Zartheit und Eleganz der Silhouetten. Die Tiefe eines Blickes, die Flüchtigkeit einer Bewegung oder die Leichtigkeit eines Fluges wecken unsere Sinne.

– Stellt in zahlreichen Galerien in Frankreich (Paris & Provinz) aus

– Stellt in Brüssel aus

– Verleihung des Preises ? Alfort? 2022 (Tierärztliche Hochschule, Partner der Messe SNAA: Salon National des Artistes Animaliers)

– Preis Galerie Estades ? 2014 (38° SNAA : Salon National des Artistes Animaliers)

Maryse Kriloff

Malerin der lyrischen Abstraktion

Ihre Gemälde erzählen uns von weiten Räumen, Freiheit, Wasser und Bergen. Mal taucht man in eine totale Abstraktion ein, mal in die Beschwörung von Landschaften. Die Gemälde erweisen sich durch ihre Kompositionen, ihre Farben und ihre Materialien als kraftvoll. Beruhigend, wirbelnd, vibrierend – ihren Gemälden fehlt es nicht an Charakter und sie laden uns ein, unsere Fantasie zu öffnen und unsere Emotionen sprechen zu lassen. Durch den direkten Kontakt ihrer Hände mit der Leinwand und die Verwendung von Messern, Bindemitteln, Pigmenten, Sand und Acryl sowie starken, stimmungsvollen Farben lässt die Künstlerin ihrer Sensibilität freien Lauf, denn für sie « Künstlerin sein heißt, der Welt zuzuhören ». Die Gemälde der Künstlerin werden auf nationaler Ebene sowie in Marokko und der Schweiz ausgestellt. Sie ist auf mehreren Veranstaltungen vertreten und nimmt insbesondere an der Art 3f in Mulhouse, der internationalen Messe für zeitgenössische Kunst, teil

