Band of Bitches – Concert 9 Rue Sisley Brest, vendredi 19 janvier 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Band of Bitches est un groupe de glam punk de Brest qui aime les paillettes biodégradables, les poils et les belles guitares. À force de parler de fringues, de musique et de mecs, les filles de Band of Bitches ont un jour décidé de monter leur propre groupe de rock. Elles écrivent leurs premières chansons en 2014 sans connaître plus de 3 accords. Elles racontent leurs aventures et déboires en français. Elles ont depuis donné une quarantaine de concerts et partagé la scène avec X Syndicate, HHM, Pogo Car Crash Control, Glam Skanks, Ramoneurs de Menhirs, Whodunit, Vagina Town, Working Class Zero… Après 2 ans d’interruption liés au Covid, les Bitches sont de retour avec un nouveau line up. Sexy Black Mantis (chant lead), Double Queen (guitare), Feral Fur (basse) et Bettie Bangs (batterie) sont prêtes à vous balancer leurs meilleurs tubes glam et leurs punchlines mythiques. Be ready. Be shiny !

Information pratique :

A partir de 14 ans.

.

9 Rue Sisley Médiathèque Jo Fourn

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole