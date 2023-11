LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL 9 rue Sainte Ursule Montpellier, 23 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne manquez pas les spectacle « LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL » au Théâtre le Point Comédie du 23 Décembre au 7 Janvier inclus sauf les 25 et 31 Décembre ainsi que le 1er Janvier.

2023-12-23 fin : 2024-01-07 . EUR.

9 rue Sainte Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss « LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL » at Théâtre le Point Comédie from December 23rd to January 7th except December 25th and 31st and January 1st

No se pierda el espectáculo « LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL » en el Théâtre le Point Comédie del 23 de diciembre al 7 de enero inclusive, excepto los días 25 y 31 de diciembre y 1 de enero

Verpassen Sie nicht die Show « LE COFFRE MAGIQUE DE NOËLL » im Théâtre le Point Comédie vom 23. Dezember bis einschließlich 7. Januar, außer am 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar

Mise à jour le 2023-10-30 par OT MONTPELLIER