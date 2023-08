LE SEXE POUR LES NULS 9 rue Sainte Ursule Montpellier, 6 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne manquez pas les spectacle « Le sexe pour les Nuls » au Théâtre le Point Comédie !.

2023-10-06 21:15:00 fin : 2023-10-06 21:00:00. EUR.

9 rue Sainte Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the « Sex for Dummies » show at Théâtre le Point Comédie!

¡No se pierda el espectáculo « Le sexe pour les Nuls » en el Théâtre le Point Comédie!

Verpassen Sie nicht die Aufführung « Sex für Dummies » im Theater le Point Comédie!

Mise à jour le 2023-08-22 par OT MONTPELLIER