Goûter de Noël 9 Rue Saint-Vincent Salies-de-Béarn, 20 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-23 17:00:00

L’équipe de la Crêperie du Saleys fête Noël et vous propose de participer à leur concours de dessin de Noël durant leur goûter. Le gagnant recevra une sucette géante et un bon pour un goûter gratuit pour 2 personnes. Dessinez, votez pour le dessin de votre choix !.

9 Rue Saint-Vincent

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



