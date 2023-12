Jeux de société pour tous 9 Rue Saint-Vincent Salies-de-Béarn, 15 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 15:00:00

fin : 2023-12-15 17:00:00

L’équipe de la Crêperie du Saleys vous propose de venir jouer aux jeux de société tout en dégustant une bonne crêpe chaude, une petite boisson bien agréable tout en jouant aux jeux de société mis à votre disposition (bien évidemment, vous pouvez amener les vôtres). Un véritable moment de détente à partager entre amis ou en famille dans une ambiance musicale et conviviale !.

EUR.

9 Rue Saint-Vincent

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Béarn des Gaves