Lecture – « Fendre les lacs » de et dirigé par Steve Gagnon (Canada/Québec)

Huit personnages vivent dans des cabanes autour d’un lac, au milieu d’une forêt. Un matin, Elie, la femme marin décide de parler en bateau ; Emma, de mettre un oreiller sur le visage de ses fils ; Thomas se met à manger les oies de Louise ; Louise passe ses nuits au milieu du lac, à hurler comme un loup.

Pourquoi ? Par ennui, pour provoquer quelqu’un ou le temps, pour lancer un appel, par besoin urgent que quelque chose se passe enfin ? OU bien, tout simplement, pour bousculer les choses et rejeter ce confort qui parfois nous donne la terrible sensation de passer à côté ?

Suivi par une conversation avec Steve Gagnon, auteur de Fendre les lacs, metteur en scène et comédien.

Avec Pierre de Brancion, Marie-Sohna Condé, Paul Fougère, David Gouhier, Julie Pilod, Lola Roy, Yanis Skouta et Alexiane Torrès

Le texte est publié par L’instant même (Québec) dans la collection L’instant scène.. Tout public

Reading – « Fendre les lacs » by and directed by Steve Gagnon (Canada/Québec)

Eight characters live in cabins around a lake, in the middle of a forest. One morning, Elie, the sailor woman, decides to talk in a boat; Emma, to put a pillow over her sons’ faces; Thomas starts eating Louise’s geese; Louise spends her nights in the middle of the lake, howling like a wolf.

Why does she do this? Out of boredom, to provoke someone or the weather, to make an appeal, out of an urgent need for something to finally happen? Or, quite simply, to shake things up and reject the comfort that sometimes gives us the terrible feeling of missing out?

Followed by a conversation with Steve Gagnon, author of Fendre les lacs, director and actor.

With Pierre de Brancion, Marie-Sohna Condé, Paul Fougère, David Gouhier, Julie Pilod, Lola Roy, Yanis Skouta and Alexiane Torrès

The text is published by L’instant même (Québec) in the L’instant scène collection.

Lectura – « Fendre les lacs » de y dirigida por Steve Gagnon (Canadá/Québec)

Ocho personajes viven en cabañas alrededor de un lago en medio de un bosque. Una mañana, Elie, la marinera, decide hablar en una barca; Emma, poner una almohada sobre la cara de sus hijos; Thomas empieza a comerse los gansos de Louise; Louise pasa las noches en medio del lago, aullando como una loba.

¿Por qué lo hace? ¿Por aburrimiento, para provocar a alguien o al tiempo, para hacer un llamamiento, por una necesidad urgente de que algo suceda de una vez? ¿O, sencillamente, para sacudir las cosas y rechazar la comodidad que a veces nos da la terrible sensación de estar perdiéndonos algo?

Seguido de una conversación con Steve Gagnon, autor de Fendre les lacs, director y actor.

Con Pierre de Brancion, Marie-Sohna Condé, Paul Fougère, David Gouhier, Julie Pilod, Lola Roy, Yanis Skouta y Alexiane Torrès

El texto ha sido publicado por L’instant même (Quebec) en la colección L’instant scène.

Lesung – « Fendre les lacs » von und mit Steve Gagnon (Kanada/Québec)

Acht Personen leben in Hütten rund um einen See inmitten eines Waldes. Eines Morgens beschließt die Seemannsfrau Elie, in einem Boot zu sprechen; Emma, ihren Söhnen ein Kissen ins Gesicht zu drücken; Thomas beginnt, Louises Gänse zu fressen; Louise verbringt ihre Nächte mitten auf dem See und heult wie ein Wolf.

Was ist der Grund dafür? Aus Langeweile, um jemanden oder die Zeit zu provozieren, um einen Aufruf zu starten, aus dem dringenden Bedürfnis heraus, dass endlich etwas passiert? ODER ganz einfach, um die Dinge auf den Kopf zu stellen und die Bequemlichkeit abzulehnen, die uns manchmal das schreckliche Gefühl vermittelt, an etwas vorbeizugehen?

Anschließend folgt ein Gespräch mit Steve Gagnon, Autor von Fendre les lacs, Regisseur und Schauspieler.

Mit Pierre de Brancion, Marie-Sohna Condé, Paul Fougère, David Gouhier, Julie Pilod, Lola Roy, Yanis Skouta und Alexiane Torrès

Der Text wurde von L’instant même (Québec) in der Sammlung L’instant scène veröffentlicht.

