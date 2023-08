LA MOUSSON D’ÉTÉ – LECTURE – CET AIR INFINI 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson, 25 août 2023, Pont-à-Mousson.

Pont-à-Mousson,Meurthe-et-Moselle

Lecture – « Cet air infini » de Lluïsa Cunillé (Espagne)

Ulysse est un ingénieur immigré. Il ne sait pas s’il doit rester vivre dans la ville occidentale qu’il est en train de bâtir ou reprendre son périple pour retourner chez lui auprès de sa famille.

Aux confins de cette cité en perpétuelle mutation, il rencontre une femme dont l’identité s’avère tout aussi changeante : elle est à la fois Electre qui revient des funérailles de sa mère, Phèdre, tombée amoureuse de lui, Médée qui sort de prison après y avoir passé dix-sept ans pour le meurtre de ses enfants, ou encore Antigone, la sœur d’un terroriste traqué par la police…

–

Traduction Laurent Gallardo avec le soutien de la Maison Antoine-Vitez

Dirigée par Véronique Bellegarde

Avec Géraldine Martineau et Jackee Toto, musique Hervé Legeay

La traduction de ce texte est une commande de la Mousson d’été.. Tout public

Vendredi 2023-08-25 18:00:00 fin : 2023-08-25 . 0 EUR.

9 rue Saint Martin

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Reading – « Cet air infini » by Lluïsa Cunillé (Spain)

Ulysses is an immigrant engineer. He doesn’t know whether to stay in the Western city he’s building or resume his journey to return home to his family.

On the outskirts of this ever-changing city, he meets a woman whose identity turns out to be just as changeable: she is Electra returning from her mother’s funeral, Phaedra who has fallen in love with him, Medea who has just been released from prison after spending seventeen years there for the murder of her children, or Antigone, the sister of a terrorist hunted by the police…

–

Translation by Laurent Gallardo with the support of Maison Antoine-Vitez

Directed by Véronique Bellegarde

With Géraldine Martineau and Jackee Toto, music by Hervé Legeay

The translation of this text was commissioned by Mousson d’été.

Lectura – « Cet air infini » de Lluïsa Cunillé (España)

Ulises es un ingeniero inmigrante. No sabe si quedarse a vivir en la ciudad occidental que está construyendo o volver a casa con su familia.

En las afueras de esta ciudad en constante cambio, conoce a una mujer cuya identidad es igual de fluida: es Electra que regresa del funeral de su madre, Fedra que se ha enamorado de él, Medea que acaba de salir de la cárcel tras pasar allí diecisiete años por el asesinato de sus hijos, o Antígona, la hermana de un terrorista perseguido por la policía…

–

Traducido por Laurent Gallardo con el apoyo de la Maison Antoine-Vitez

Dirigida por Véronique Bellegarde

Con Géraldine Martineau y Jackee Toto, música de Hervé Legeay

La traducción de este texto ha sido encargada por Mousson d’été.

Lesung – « Diese unendliche Luft » von Lluïsa Cunillé (Spanien)

Odysseus ist ein eingewanderter Ingenieur. Er weiß nicht, ob er in der westlichen Stadt, die er gerade aufbaut, bleiben und dort leben soll oder ob er seine Reise wieder aufnehmen und zu seiner Familie nach Hause zurückkehren soll.

Sie ist Elektra, die von der Beerdigung ihrer Mutter zurückkehrt, Phädra, die sich in ihn verliebt, Medea, die nach siebzehn Jahren Gefängnis für den Mord an ihren Kindern entlassen wird, oder Antigone, die Schwester eines von der Polizei verfolgten Terroristen…

–

Übersetzung Laurent Gallardo mit der Unterstützung des Maison Antoine-Vitez

Unter der Leitung von Véronique Bellegarde

Mit Géraldine Martineau und Jackee Toto, Musik Hervé Legeay

Die Übersetzung dieses Textes ist ein Auftragswerk von La Mousson d’été.

