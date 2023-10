Exposition SISA – Gaël ROUXEVILLE (sculpture) et SOLVEIGA (peintrure) 9 rue Saint Germain Flers, 2 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

La galerie SISA accueille deux nouveaux artistes pour l’exposition de Noël qui se déroulera du 2 décembre 2023 au 6 janvier 2024.

Gael ROUXEVILLE – sculpteur

Riche de son expérience en tant que designer et menuisier d’agencement, c’est la sculpture qui apporte à Gaël Rouxeville la liberté dont il a besoin pour exprimer son inspiration tirée principalement de la nature et du mouvement.

A la façon d’un haïku en 3 dimensions, ses sculptures sont suggestives et raffinées, créant un monde à mi-chemin entre figuration et abstraction.

Derrière la simplicité apparente se cache un long travail de maturation, ne laissant rien au hasard, du premier dessin à l’oeuvre achevée. Progressivement, dans ses mains, la matière devient vivante et poétique.

L’artiste aime à se jouer des matières qu’il utilise : bois, bronze et résine sont traités de façon à brouiller les pistes. Ainsi, on ne sait plus très bien ce qui se cache sous les patines mais c’est tout l’art de Gaël Rouxeville qui grâce à l’élégance de ses lignes et à la beauté des finitions nous transporte vers cette sensation de légèreté, d’apaisement et de liberté qui s’affranchit de l’apesanteur.

L’artiste expose dans de nombreux salons et galeries dans toute la France et sur Paris. Ses œuvres enrichissent régulièrement des collections privées, notamment celle du Prince Héritier d’Arabie Saoudite.

SOLVEIGA – peintre

D’origine lettone, c’est à Paris que SOLVEIGA a décidé de poser ses valises, il y a de cela maintenant 25 ans. L’Artiste a grandi à Riga dans un milieu artistique où elle s’imprègne dès son plus jeune âge de ce qu’elle ne cesse de retranscrire dans ses toiles : la beauté du monde qui nous entoure.

– Diplômée en stylisme – École des Arts appliquées de Riga (Lettonie)

– Master of Arts – École nationale des Beaux-Arts d’Helsinki (Finlande)

– Institut Français de la mode, 1997

– École Nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris, 2008

C’est dans ses toiles aux atmosphères brumeuses, pluvieuses et neigeuses, un brin mélancolique que l’artiste cherche à exprimer sa sensibilité pour les couleurs et les lumières. Une grande sensibilité et douceur se dégagent de ses toiles, les voyages étant pour elle sa grande source d’inspiration. Suggestifs, jouant l’équilibre entre figuration et abstraction, ses tableaux offrent un niveau de détail qui laisse un large espace à l’imagination et au rêve.

Son travail est exposé dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger. Ses toiles font parties de nombreuses collections privées en France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Luxembourg, Italie, Allemagne, Suède, Norvège, Finlande, Lettonie, Maroc et Australie.

Vernissage le samedi 2 décembre 2023 de 15h à 17h30 en présence des artistes.

Ouverture exceptionnelle les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre de 14h à 17h30..

Vendredi 2023-12-02 fin : 2024-01-06 . .

9 rue Saint Germain Galerie d’art Sisa

Flers 61100 Orne Normandie



Galerie SISA welcomes two new artists for its Christmas exhibition running from December 2, 20253 to January 6, 2024.

Gael ROUXEVILLE – sculptor

With a wealth of experience as a designer and carpenter, sculpture gives Gaël Rouxeville the freedom he needs to express his inspiration, drawn mainly from nature and movement.

Like a 3-dimensional haiku, his sculptures are evocative and refined, creating a world halfway between figuration and abstraction.

Behind the apparent simplicity lies a long process of maturation, leaving nothing to chance, from the first drawing to the finished work. Gradually, in her hands, the material becomes alive and poetic.

The artist likes to play with the materials he uses: wood, bronze and resin are treated in such a way as to blur the lines. It’s hard to tell what’s hidden beneath the patina, but that’s Gaël Rouxeville’s art: the elegance of his lines and the beauty of his finishes transport us to a feeling of lightness, calm and freedom that transcends weightlessness.

The artist exhibits in numerous salons and galleries throughout France and in Paris. Her work regularly enriches private collections, notably that of the Crown Prince of Saudi Arabia.

SOLVEIGA – painter

Originally from Latvia, SOLVEIGA decided to settle in Paris 25 years ago. The artist grew up in Riga in an artistic environment where, from an early age, she immersed herself in what she never ceases to transcribe in her canvases: the beauty of the world around us.

– Degree in Fashion Design – Riga School of Applied Arts (Latvia)

– Master of Arts – National School of Fine Arts, Helsinki (Finland)

– French Fashion Institute, 1997

– École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, 2008

In her paintings, with their misty, rainy and snowy atmospheres and a touch of melancholy, the artist seeks to express her sensitivity to color and light. A great sensitivity and gentleness emanate from her canvases, her travels being her great source of inspiration. Suggestive, striking a balance between figuration and abstraction, her paintings offer a level of detail that leaves plenty of room for imagination and dreams.

Her work is exhibited in numerous galleries in France and abroad. His paintings are part of numerous private collections in France, the United States, the United Kingdom, Switzerland, Belgium, Luxembourg, Italy, Germany, Sweden, Norway, Finland, Latvia, Morocco and Australia.

Opening on Saturday, December 2, 2023 from 3 pm to 5:30 pm, in the presence of the artists.

Special opening on Sundays, December 3, 10, 17 and 24, from 2pm to 5:30pm.

La Galerie SISA da la bienvenida a dos nuevos artistas para su exposición de Navidad, que se celebrará del 2 de diciembre de 2023 al 6 de enero de 2024.

Gaël ROUXEVILLE – escultor

Con una amplia experiencia como diseñador y carpintero, la escultura da a Gaël Rouxeville la libertad que necesita para expresar su inspiración, que procede principalmente de la naturaleza y el movimiento.

Como un haiku tridimensional, sus esculturas son evocadoras y refinadas, y crean un mundo a medio camino entre la figuración y la abstracción.

Detrás de su aparente sencillez se esconde un largo proceso de maduración, sin dejar nada al azar, desde el primer dibujo hasta la obra acabada. Poco a poco, en sus manos, el material se vuelve vivo y poético.

Al artista le gusta jugar con los materiales que utiliza: la madera, el bronce y la resina se tratan de tal forma que se difuminan las líneas. Es difícil saber qué se esconde bajo las pátinas, pero ese es el arte de Gaël Rouxeville, y la elegancia de sus líneas y la belleza de sus acabados nos transportan a una sensación de ligereza, paz y libertad que trasciende la ingravidez.

El artista ha expuesto en numerosos salones y galerías de toda Francia y de París. Su obra enriquece regularmente colecciones privadas, entre las que destaca la del Príncipe Heredero de Arabia Saudí.

SOLVEIGA – pintora

Natural de Letonia, SOLVEIGA decidió instalarse en París hace 25 años. La artista creció en Riga en un ambiente artístico donde, desde muy pequeña, se impregnó de lo que nunca deja de transmitir en sus lienzos: la belleza del mundo que nos rodea.

– Licenciada en Diseño de Moda – Escuela de Artes Aplicadas de Riga (Letonia)

– Máster en Bellas Artes – Escuela Nacional de Bellas Artes de Helsinki (Finlandia)

– Instituto Francés de la Moda, 1997

– École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, París, 2008

En sus pinturas, con sus atmósferas brumosas, lluviosas y nevadas y un toque de melancolía, la artista busca expresar su sensibilidad hacia el color y la luz. De sus lienzos emana una gran sensibilidad y delicadeza, siendo sus viajes su gran fuente de inspiración. Sugerentes, en equilibrio entre la figuración y la abstracción, sus cuadros ofrecen un nivel de detalle que deja mucho espacio a la imaginación y a los sueños.

Su obra se expone en numerosas galerías de Francia y el extranjero. Sus cuadros forman parte de numerosas colecciones privadas en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Marruecos y Australia.

Inauguración el sábado 2 de diciembre de 2023 de 15:00 a 17:30 en presencia de los artistas.

Inauguración especial los domingos 3, 10, 17 y 24 de diciembre de 14:00 a 17:30.

Die SISA-Galerie begrüßt zwei neue Künstler für die Weihnachtsausstellung, die vom 2. Dezember 2023 bis zum 6. Januar 2024 stattfindet.

Gael ROUXEVILLE – Bildhauer

Dank seiner Erfahrung als Designer und Tischler für Innenausbau ist es die Bildhauerei, die Gael Rouxeville die Freiheit verschafft, die er braucht, um seine Inspiration auszudrücken, die er hauptsächlich aus der Natur und der Bewegung schöpft.

Wie ein dreidimensionales Haiku sind seine Skulpturen suggestiv und raffiniert und schaffen eine Welt auf halbem Weg zwischen Figuration und Abstraktion.

Hinter der scheinbaren Einfachheit verbirgt sich eine lange Reifungsarbeit, die nichts dem Zufall überlässt, von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Werk. Nach und nach wird die Materie in ihren Händen lebendig und poetisch.

Der Künstler spielt gerne mit den Materialien, die er verwendet: Holz, Bronze und Harz werden so behandelt, dass die Spuren verwischt werden. So weiß man nicht mehr genau, was sich unter der Patina verbirgt, aber das ist die ganze Kunst von Gaël Rouxeville, der uns dank der Eleganz seiner Linien und der Schönheit der Endbearbeitung zu diesem Gefühl der Leichtigkeit, der Beruhigung und der Freiheit, die sich von der Schwerelosigkeit befreit, transportiert.

Die Künstlerin stellt auf zahlreichen Messen und in Galerien in ganz Frankreich und in Paris aus. Ihre Werke bereichern regelmäßig private Sammlungen, insbesondere die des Kronprinzen von Saudi-Arabien.

SOLVEIGA – Malerin

SOLVEIGA ist lettischer Abstammung und hat vor 25 Jahren beschlossen, ihre Koffer in Paris zu packen. Die Künstlerin wuchs in Riga in einem künstlerischen Umfeld auf, in dem sie von klein auf das verinnerlichte, was sie in ihren Bildern wiedergibt: die Schönheit der Welt, die uns umgibt.

– Diplom in Modedesign – Riga School of Applied Arts (Lettland)

– Master of Arts – Staatliche Kunsthochschule Helsinki (Finnland)

– Französisches Institut für Mode, 1997

– École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris, 2008

In ihren Gemälden mit nebligen, regnerischen und schneebedeckten Atmosphären und einem Hauch von Melancholie versucht die Künstlerin, ihre Sensibilität für Farben und Licht auszudrücken. Ihre Gemälde strahlen eine große Sensibilität und Sanftheit aus, da Reisen für sie eine große Inspirationsquelle sind. Ihre Bilder sind suggestiv, halten das Gleichgewicht zwischen Figuration und Abstraktion und bieten einen Detailgrad, der der Fantasie und dem Traum einen großen Raum lässt.

Seine Arbeiten werden in zahlreichen Galerien in Frankreich und im Ausland ausgestellt. Seine Gemälde sind in zahlreichen Privatsammlungen in Frankreich, den USA, Großbritannien, der Schweiz, Belgien, Luxemburg, Italien, Deutschland, Schweden, Norwegen, Finnland, Lettland, Marokko und Australien vertreten.

Vernissage am Samstag, den 2. Dezember 2023 von 15 bis 17.30 Uhr in Anwesenheit der Künstler.

Sonderöffnung an den Sonntagen 3., 10., 17. und 24. Dezember von 14.00 bis 17.30 Uhr.

