Exposition Galerie d’art Sisa- Nadine Defer et Ludvik Lottin 9, rue saint germain Flers, 10 juin 2023, Flers.

Flers,Orne

La galerie d’art Sisa accueille deux artistes Nadine Defer, peintre et Ludvik Lottin, sculpteur

Nadine Defer nous propose une peinture riche, construite où graphisme, matières et couleurs se dédient au sujet du corps humain. Dans ses toiles, tout commence et finit par le dessin. Travaillant d’après modèles vivants, sa palette est osée et personnelle. Coulures, empâtements, toile vierge par endroits, la toile prend vie avec spontanéité et inattendu. Douceur et force se dégagent. L’expression de ses portraits est vraie, le mouvement de ses nus et de ses fragments de corps est fort.

Après avoir été décorateur, puis paysagiste, c’est la création purement artistique qui intéresse LudviK Lottin qui donne vie à ses créatures tout droit sorties de son imaginaire. Au commencement d’une pièce, l’artiste ne sait pas quelle sera sa forme définitive. Formes et dessins ne sont pas élaborés par avance. Il se laisse ainsi guider par son instinct créateur. L’abstraction est pour lui une façon de synthétiser les formes et de révéler les couleurs et les finitions que ce soit dans ses peintures ou ses sculptures.

L’artiste utilise de multiples matériaux tels que l’acier, le béton, le ciment, le plâtre, des résines et plusieurs types de peintures : acrylique, aérosol… Toutes ses pièces sont uniques, aucun moulage n’est utilisé.

Vernissage le 10 juin 2023.

9, rue saint germain

Flers 61100 Orne Normandie



The Sisa art gallery welcomes two artists: painter Nadine Defer and sculptor Ludvik Lottin

Nadine Defer’s painting is richly constructed, with graphics, materials and colors dedicated to the human body. In her paintings, everything begins and ends with the drawing. Working from live models, her palette is daring and personal. The canvas comes to life with spontaneity and unexpectedness. Softness and strength emerge. The expression of her portraits is true, the movement of her nudes and body fragments strong.

Having worked as a decorator, then as a landscape designer, LudviK Lottin is now interested in purely artistic creation, giving life to creatures straight out of his imagination. At the outset of a piece, the artist has no idea what its final form will be. Shapes and designs are not worked out in advance. He lets his creative instincts guide him. Abstraction is his way of synthesizing shapes and revealing colors and finishes, whether in his paintings or sculptures.

The artist uses multiple materials such as steel, concrete, cement, plaster, resins and several types of paint: acrylic, aerosol? All his pieces are unique, and no molds are used.

Opening on June 10, 2023

La galería de arte Sisa acoge a dos artistas: Nadine Defer, pintora, y Ludvik Lottin, escultor

La pintura de Nadine Defer es rica y bien construida, con gráficos, materiales y colores dedicados al cuerpo humano. En sus cuadros, todo empieza y termina con el dibujo. A partir de modelos vivos, su paleta es atrevida y personal. El lienzo cobra vida con espontaneidad e inesperación. Surgen la suavidad y la fuerza. La expresión de sus retratos es genuina, y el movimiento de sus desnudos y fragmentos corporales, fuerte.

Tras haber trabajado como decorador y luego como paisajista, LudviK Lottin se interesa ahora por la creación puramente artística, dando vida a criaturas salidas directamente de su imaginación. Al comienzo de una obra, el artista no sabe cuál será su forma final. Las formas y los dibujos no están pensados de antemano. Se deja guiar por su instinto creativo. Para él, la abstracción es una forma de sintetizar formas y revelar colores y acabados, tanto en sus pinturas como en sus esculturas.

El artista utiliza una amplia gama de materiales, como acero, hormigón, cemento, yeso, resinas y varios tipos de pintura: acrílica, en aerosol? Todas sus piezas son únicas, y no utiliza moldes.

Inauguración el 10 de junio de 2023

Die Kunstgalerie Sisa begrüßt zwei Künstler: Nadine Defer, Malerin, und Ludvik Lottin, Bildhauer

Nadine Defer bietet uns eine reiche, konstruierte Malerei, in der Grafik, Materialien und Farben sich dem Thema des menschlichen Körpers widmen. In ihren Bildern beginnt und endet alles mit der Zeichnung. Da sie nach lebenden Modellen arbeitet, ist ihre Palette gewagt und persönlich. Die Leinwand wird mit Spontaneität und Unerwartetem zum Leben erweckt. Sanftheit und Stärke kommen zum Ausdruck. Der Ausdruck ihrer Porträts ist wahrhaftig, die Bewegung ihrer Akte und Körperfragmente ist stark.

Nachdem er zunächst als Dekorateur und dann als Landschaftsgestalter tätig war, interessiert sich LudviK Lottin für die rein künstlerische Kreation und erweckt seine Kreaturen, die seiner Fantasie entsprungen sind, zum Leben. Am Anfang eines Stücks weiß der Künstler nicht, wie seine endgültige Form aussehen wird. Die Formen und Zeichnungen sind nicht im Voraus ausgearbeitet. Er lässt sich von seinem kreativen Instinkt leiten. Abstraktion ist für ihn eine Möglichkeit, Formen zu synthetisieren und Farben und Oberflächen zu enthüllen, sei es in seinen Gemälden oder Skulpturen.

Der Künstler verwendet eine Vielzahl von Materialien wie Stahl, Beton, Zement, Gips, Harze und verschiedene Arten von Farben: Acryl, Spray? Alle seine Werke sind einzigartig, es werden keine Abgüsse verwendet.

Vernissage am 10. Juni 2023

